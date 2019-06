Así fue la despedida de Sergio Gendler de Telenoche: "Gracias a la gente por haberme aguantado estas dos décadas"

El lunes 4 de agosto de 2014, el final de Telenoche estuvo dedicado a la emotiva despedida de Sergio Gendler del canal, después de 21 años trabajando como periodista deportivo. Con mucha calidez, María Laura Santillán y Santo Biasatti presentaron un compilado con los momentos más memorables de Gendler junto a las figuras del deporte mundial.

Tras ver el homenaje en video que le prepararon sus colegas, Sergio se expresó con nostalgia: “Pasó tiempo. Veintiún años. La verdad, pienso cómo cambió todo, incluso estéticamente… Yo tenía pelo y todo. Es todo alegría, solo tengo agradecimiento para mis compañeros que me han hecho pasar dos décadas inolvidables. He aprendido, he disfrutado. Vine soltero y hoy me voy con cuatro hijas, cuatro nenas hermosas. Me voy con una familia atrás y ustedes que son mis amigos para siempre. Una nueva etapa que va a comenzar”.

Una vez finalizada su cobertura del Mundial Brasil 2014, Sergio Gendler explicó cómo seguiría su carrera lejos de eltrece y TN: "Solo voy a tener recuerdos buenos. Después de tantas cosas que se dijeron… me voy bárbaro. Sigo en la empresa, en el programa de Jorge Lanata (Lanata sin filtro) por Radio Mitre y alguna otra cosa que vendrá. A mi familia, que pasó un mes bravo, y a mis amigos que saben qué tipo de persona soy, muchas gracias".

Con el tono cómplice y divertido que lo caracterizaba, Gendler cerró con un guiño al público: “Gracias a la gente por haberme aguantado estas dos décadas".

En la madrugada del jueves 13 de junio de 2019, y luego de una larga lucha contra la enfermedad de Crohn y un cáncer de intestinos, murió a la temprana edad de 53 años.

¡Fuerza a la familia!