Aseguran que la torta de Stefi y Ricky era la misma que la de la boda de Evaluna: "¿La descongelaron para esta fiesta?"

El casamiento de Ricky Montaner y Stefi Roitman le permitió a la joven concretar su ingreso a una de las familias más unidas del ambiente artístico, al punto de que, entre otras cosas, también comparten las fechas y las tortas de boda.

Juariu notó que la boda de Evaluna Montaner y Camilo ocurrió el 8 de febrero de 2020, un mes antes de que se declarara la pandemia de covid-19, y la de Ricky y Stefi el 8 de enero. Pero, además, la instagramer también observó que la torta era prácticamente la misma.

“Lo que más me llamó la atención era cómo subían todos esos artistas a cantar, y que no había canjes. Y como no había canjes y no subían nada, la gente que hizo cosas para el casamiento, se desesperaba y subía fotos”, señaló Juariu en Cortá por Lozano.

JUARIU, SORPRENDIDA POR LA SIMILITUD DE LAS TORTAS DE RICKY Y STEFI ROITMAN CON LAS DE EVALUNA MONTANER Y CAMILO

“Y así subieron, por ejemplo, la de la torta que me llamó mucho la atención. Me puse a ver la torta del casamiento de Evaluna y Camilo… ¡y era exactamente la misma torta! O sea, era la misma torta que la descongelaron y la sacaron del freezer”, agregó la panelista.

“No es la misma: una tiene ocho pisos y la otra, infinitos”, dijo Vero Lozano, apoyada por su productor. En efecto, la torta que realizó Guava by Mamma Mía era prácticamente idéntica a la otra salvo porque los bizcochuelos tenían distintos sabores a pedido de los recién casados.

“Stefi es fan del carrot cake, por lo tanto uno de los pisos de la torta era de bizcochuelo de zanahorias, pasas rubias y nueces”, explicó la pastelera en el posteo que hizo en Instagram, y agregó que los otros eran de vainilla (sabor preferido de Ricky), chocotorta, dulce de leche y merenguitos, y cremoso de frutos rojos.