Aseguran que Rodrigo De Paul llamaba a agencias de modelos para que le hagan notas: "Siempre quiso ser famoso"

En julio de 2021 Rodrigo De Paul entró a la historia del fútbol argentino cuando alzó la Copa América que la Selección nacional buscó ganar durante 28 años, casi al mismo tiempo que nacía su segundo hijo y poco antes de comenzar su romance con Tini Stossel.

En Implacables, Gustavo Méndez aseguró que el romance de De Paul y Tini comenzó mientras él estaba en pareja con Camila Homs, y que el futbolista del Atlético de Madrid utilizó sus contactos para intentar convertirse en una celebridad desde que llegó a jugar a Italia.

“Quiero contar qué fue lo que pasó en esta relación porque cuando yo estaba como responsable del sitio de Gente fuimos los primeros en decir que había una comunicación entre Tini Stoessel y Rodrigo De Paul”, recordó Méndez.

ASEGURAN QUE RODRIGO DE PAUL QUERÍA SER FAMOSO ANTES DE SU ROMANCE CON TINI STOESSEL

“Esto lo publicamos en octubre, pero la información llegó a fines de septiembre. ¿Cómo comienza? A través de las redes sociales, porque uno es un jugador de fútbol que va a torneos internacionales, aunque su base es en Madrid, donde vivía con su esposa, Camila Homs”, señaló el panelista.

“Pasó el tiempo, explotó el Wanda gate, y quisieron relacionar a De Paul con la China Suárez pero el tema es que Rodrigo es muy amigo de varios actores y ahí hay que decir que él siempre quiso ser muy famoso”, agregó Méndez.

“Cuando a él lo transfieren de Racing al Udinese Calcio de Italia, él quería ser famoso, pero el tema es que, como no estaba casado con una persona famosa, llamaba a representantes de agencias de modelos para que le hagan notas”, le reveló el periodista a Susana Roccasalvo.

¿CÓMO Y CUÁNDO COMENZÓ EL ROMANCE DE RODRIGO DE PAUL Y TINI STOESSEL?

“En diciembre me lo confirmaron porque, como los jugadores que en el receso se viene a la Argentina a pasar las fiestas con sus familias, Camila se vino con sus hijos, pero sola porque ya estaban separados. Camila fue a comer a Gardiner y contó que estaba muy mal, muy triste, y que Rodrigo estaba con Tini”, agregó el panelista.

“Ahí decidimos publicarlo. ¿Y qué pasó? Recibimos el llamado de un familiar de Tini Stoessel, que no voy a decir el nombre, para preguntar si no podíamos suavizar el título. Acordamos un título para hacer lo que nos pedían. No nos negaban la información entre el jugador y la cantante, pero accedimos y cambiamos el título”, siguió Méndez.

“La relación continuó, y en marzo yo lo volví a chequear, y ahí twittee cómo fue la historia de amor de Tini y De Paul. O sea que Rodrigo estaba con Camila Homs cuando empezó con Tini Stoessel. De Paul dice que estaba en crisis, pero desde el lado de Camila Homs no lo estaban”, señaló el periodista.