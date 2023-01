Aseguran que Rodrigo de Paul está sorprendido por la actitud de Camila Homs

Rodrigo de Paul estaría totalmente sorprendido con la actitud que adoptó Camila Homs desde su separación definitiva, según le informaron fuentes cercanas a Revista Gente.

“Rodrigo no entiende la situación, no entiende el porqué de todo este ataque. Es un pibe sano, humilde. Está descolocado, no entiende porqué tanto rencor, bronca, porque él dio todo lo que se le pidió”, le dijeron al medio antes mencionado.

Además, la persona que habló del futbolista y su expareja, agregó: “El diálogo entre ellos es el mínimo indispensable por los hijos; Rodrigo está cumpliendo a rajatabla el acuerdo de la separación”.

“Hay un régimen de visitas muy elástico y flexible para que él pueda estar con sus hijos”, sumó a Gente sobre el deportista, que se encuentra en España.

CAMILA HOMS RECONOCIÓ QUE LOS CHATS EN CONTRA DE RODRIGO DE PAUL ERAN SUYOS

Camila Homs reconoció en diálogo con Socios del Espectáculo que los chats en contra de Rodrigo eran suyos: “Los de los chats es verdad, son míos”.

“Me shockeó verlo, pero no por yo haber dicho las cosas que dije. Es más, no me arrepiento de haber dicho las cosas que dije. Yo tengo mis motivos sobre por qué estaba así de enojada”, sentenció contundente la modelo.