Aseguran que Rodrigo de Paul está furioso con Chiqui Tapia: "Calentura total"

En medio de su conflicto legal con Camila Homs, mamá de sus dos hijas, Rodrigo de Paul escuchó las fuertes declaraciones de Claudio "Chiqui" Tapia, presidente de la AFA, con respecto a este tema.

Chiqui aseguró que si Rodrigo, que actualmente está de novio con Tini Stoessel, no soluciona su conflicto legal con la madre de sus nenas, podría quedar afuera del Mundial Qatar 2022.

En este contexto, Juan Etchegoyen aseguró que a Rodrigo le habrían caído pésimo las fuertes declaraciones de Claudio sobre su situación legal con Camila.

EL SUPUESTO ENOJO DE RODRIGO DE PAUL CON CHIQUI TAPIA

"A mí lo que me contaron desde el entorno de Rodrigo es que hay una calentura total. No le habría gustado nada que el presidente de la AFA salga a dar declaraciones sobre él y menos que se meta en su tema personal”.

"Esto es un escándalo: Rodrigo quiere solucionar las cosas legales con su ex, pero me cuentan que todo le parecería un abuso, no estaría de acuerdo con semejante trato económico".

"(Rodrigo) habría comentado 'Que se meta en sus quilombos y me deje en paz'”. G-plus

"Hay descontento aparentemente del jugador con Tapia, esto podría terminar con el jugador afuera del Mundial de Qatar".

"Lo creería innecesario Rodrigo esto que dijo Chiqui Tapia, hasta me dijeron una frase que también la vamos a poner en potencial. (Rodrigo) habría comentado 'Que se meta en sus quilombos y me deje en paz'”, informó Juan en Mitre Live.

¿Qué dirá Rodrigo?