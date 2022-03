Aseguran que Jorge Rial y Romina Pereiro estarían separados: "Él estaría viviendo en Palermo"

Tras varias semanas de rumores, Lio Pecoraro aseguró que el matrimonio de Jorge Rial y Romina Pereiro no atraviesa su mejor momento, razón por la cual la pareja habría decidido separarse tras casi tres años de casados.

Hace algunos meses surgieron los primeros rumores sobre la ruptura, cuando Romina decidió irse de vacaciones con sus hijas Emma y Violeta, sin Rial. En esa oportunidad, los medios señalaron que era la segunda oportunidad en la que lo hacía, pero ambos desmintieron la separación.

Sin embargo, en las últimas horas, volvieron a surgir fuertes rumores sobre ambos, a horas del fuerte cruce que Rial tuvo con Elizabeth Vernaci en el edificio que alberga Radio 10 y Pop. En el run run del espectáculo se hicieron eco de una story publicada por Ángel de Brito en la cuenta del Ejército de LAM.

JORGE RIAL ESTARÍA SEPARADO DE ROMINA PEREIRO

Todo comenzó cuando la cuenta de LAM publicó: “Arrancamos tranqui. El conductor está separado. Dejó su casa. Vive en Palermo, en un departamento. Y pronto anunciarán el divorcio en marcha”.

“La versión de este fin de semana es que Rial estaría separado. La cuenta del Ejército de LAM puso ‘famoso conductor se habría separado e iniciaría su divorcio. Estaría viviendo en un departamento de Palermo. Rial trabaja en la zona de Palermo por el grupo de Radio 10 y C5N. Y todos los caminos conducen a que Rial está separado”, señaló Lio Pecoraro.

"Estela Muñoz advertía 'que Romina Pereiro no termine como La niña Loly’”, agregó Fernando Piaggio, en referencia a Mariana Antoniale. "Que no desaparezca del medio, porque ella era una trabajadora. La Niña Loly, cuando rompió con Rial, que lo hizo ella, desapareció de los medios y de todas las publicidades que hizo”, señaló la ex de Ventura.

Jorge Rial y Romina Pereiro se casaron el 20 de abril de 2019 tras dos años de noviazgo, en una ceremonia para 80 invitados que se celebró en un salón de Villa Urquiza.