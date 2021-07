El arrepentimiento de Ricardo Montaner por no elegir a una participante de La Voz: "A veces nos equivocamos más grave que otras veces, como hoy"

En medio de la ilusión con la que llegan los participantes que se presentan en La Voz Argentina con el objetivo de cumplir su sueño y que sus voces deleiten a Ricardo Montaner, sus hijos Mau y Ricky, Lali Espósito o Soledad Pastorutti, Jaqueline Boghossian decidió dejar todo en la pista.

Sin embargo, su canción no logró convencer al jurado. Y a la hora de la devolución, Montaner se sinceró con ella: “¿Qué explicación le das a que no nos hemos dado la vuelta?”, indagó. A lo que la concursante respondió: “Es una canción que hay que como contarla y quizás no les llegó, o tal vez desafiné”.

Pero el artista dio su punto de vista: “No, no es por ahí. Te voy a decir que pasó. Los coaches se equivocan también porque somos personas y estamos todos equivocados. Yo estoy equivocado. Debí haberme dado la vuelta. Estaba esperando que sucediera algo. Cantaste maravillosamente bien. Miré al frente todo el tiempo y no sabía si alguno de mis compañeros había dado la vuelta y me lo perdí”.

“La gente piensa que uno esta acá arriba y que todo es perfecto, y a veces nos equivocamos más grave que otras veces. Hoy es grave y te pido disculpas. Solo me queda darte ánimo para que vuelvas”, cerró, a corazón abierto y arrepentido de su decisión.