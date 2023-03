Ariel opinó picante del reingreso de Alfa a la casa de Gran Hermano: "Se apresuraron; a mí me hubiera gustado entrar"

Ariel Ansaldo se convirtió en el "enemigo" de Walter "Alfa" Santiago adentro y afuera de Gran Hermano. Y, pese a su postura bonachona y optimista ante la vida, no dudó en cuestionar su ingreso a la casa.

"Muchos se indignaron con el ingreso de Alfa. ¿A vos te molestó de verdad?", le preguntó Noelia Antonelli al parrillero en A la Barbarossa.

Y él respondió, inicialmente con humor: "Yo hice un videito, diciendo 'es para Ariel que lo mira por TV'".

Luego Ariel se puso más serio y opinó: "No me jode, es juego y ahora lo entiendo. Pero ¿a quién no le hubiera gustado entrar? Se apresuraron".

En tren de confesiones y pase de facturas, Ansaldo también expuso su incomodidad con Alfa, por hacer una fiesta con exparticipantes de GH y no invitarlo.

"Alfa no me invitó a la fiesta que hace el viernes. No tengo el honor. Pero yo iría… Somos compañeros de piso, de programas, pero nada más", afirmó.

COTI ROMERO SE QUEJÓ EN VIVO POR EL REINGRESO DE ALFA A GRAN HERMANO

Coti Romero marcó su firme postura ante el reingreso de Walter "Alfa" Santiago a la casa de Gran Hermano 2022.

Santiago del Moro comunicó que el exparticipante volverá al reality, sin especificar el rol que cumplirá en el juego, y la joven correntina no tardó en mostrar su desconformidad.

"A vos, Coti, ¿te molesta? ¿Estás enojada?", le preguntó Pía Shaw a Romero, en su visita a A la Barbarossa.

Sin dudar, Coti respondió con contundencia: "No estoy enojada, pero sí me da molestia porque hay muchos participantes, que capaz no son lo mismo que Alfa, pero siento que el hecho de que lo metan solo a él y no dejen decidir a la gente, me parece un poco injusto".

Recogiendo el guante y la crítica que la ex GH le hizo en vivo a la producción del reality, Georgina Barbarossa retrucó: "¿Vos entrarías?".

Siempre picante y luego de ver un tape de Julieta Poggio criticándola, junto a Romina Uhrig, afirmó: "Sí, yo entraría. Si es una noche, a pelear con todos".