Aquiles de Masterchef se quebró en llanto al escuchar el mensaje de su abuela en vivo: "Hacé el plato que me gusta"

Aquiles González Sviatschi se emocionó al escuchar el mensaje que su abuela, María Ángela, le envió a Masterchef y contó cómo es su vínculo.

“La culiada de María Ángela”, dijo entre lágrimas el participante del reality de cocina y la conductora del programa le preguntó sorprendida: “¿Por qué le decís así?”.

“Me llevo así con mi abuela. La trato así desde siempre”, respondió y luego bromeó: “Ay que vieja de mie… perdón, me han hecho llorar y yo no lloro, no me sale”.

“Hace mucho que no la veo y ahora está por cumplir 80 y espero poder estar. Tenemos una relación muy irónica, muy sarcástica”, explicó entonces Aquiles.

EL MENSAJE DE LA ABUELA DE AQUILES QUE LO EMOCIONÓ EN MASTERCHEF

Aquiles se quebró en Masterchef al escuchar el mensaje de su abuela: “Hola Aqui, hola mi amor, ¿cómo estás? Aquí te seguimos todos los días”.

“Esperemos que llegues muy lejos. Y, antes de que termines, por favor, hacé el plato que le gusta a la abuela y que solés hacer los domingos”, le pidió.

Al final, María Ángela del participante expresó: “Cuando hace frío, con salsita y crema. Y para toda la familia ya sos un ganador. Un beso grande, chau”.

“Estoy pensando cuál es el plato que me dijo que haga porque me lo dice en código, no es clara”, le respondió él con su humor característico.