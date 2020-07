Apedrearon el automóvil de Rodolfo Barili y sus hijos en una autopista: "Lo único importante es que estamos bien"

Varios automovilistas han sido víctimas de ataques a pedradas en la autopista Buenos Aires - La Plata en los últimos años y el más reciente fue Rodolfo Barili, que denunció el hecho en las redes sociales. El conductor de Telefe Noticias recibió un piedrazo en el capó de su automóvil este sábado, poco antes de las 17, y el proyectil astilló también su parabrisas.

El periodista viajaba con sus hijos Dante (16) y Benicio (13) que no sufrieron daño alguno, pero de todas maneras decidió detenerse en el peaje de Hudson para hacer la denuncia. “Nos acaban de arrojar a mí y a mis hijos una piedra que por suerte dio en el capot y terminó astillando, sin romper, el parabrisas del lado del menor de mis hijos. Es muy difícil la Buenos Aires - La Plata. Uno debe agradecer en estos momentos estar bien y que no pasó nada. (...) Lo único importante es que estamos bien”, dijo Barili en un video que publicó en su cuenta de Instagram.

En la misma grabación, Rodolfo realizó un descargo contra la empresa concesionaria, que no tenía personal para tomarle la denuncia. "No nos pueden tomar la denuncia porque está cerrado el centro de atención al cliente por la cuarentena y no hay nadie. Nos mandaron a hacer la denuncia por la página web de la autopista, que a pesar de estar cortada nos cobró igual el peaje. Insisto: lo importante es que los tres estamos bien", cerró el conductor.