Antonella quebró en llanto tras ser señalada como la tercera en discordia entre Lizy Tagliani y Leo Alturria: "Estoy mal"

En diálogo con Intrusos, Antonella, quien fue señalada como la tercera en discordia entre Lizy Tagliani y Leo Alturria, se vio excedida por toda la situación y quebró en llanto.

“Tenía otra idea de él, no estoy bien, estoy mal, me duele la mentira porque yo no hago esas cosas con la gente que tengo a mi alrededor, al contrario, las cuido”, expresó angustiada la mujer de 30 años.

En el programa de América, Antonella remarcó lo mal que se siente por la humorista: “Si él hubiese sido claro conmigo yo no hubiese llegado a este punto porque a mí lo que más me duele es haberle hecho mal a alguien, en este caso a Lizy”.

ANTONELLA, INDIGNADA POR EL PEDIDO DE LEO ALTURRIA

Antonella se mostró indignada y conmocionada en un móvil con Intrusos por el pedido que le hizo Leo Alturria tras el escándalo con Lizy Tagliani de no salir a hablar con los medios de comunicación del tema.

“Me pone mal toda la situación, lo que más me duele es que esté tan enojado como si yo hubiese salido a matar a alguien. Yo solo hablé para aclarar que somos amigos, es injusto que él me diga que no salga a hablar y que no me pueda defender”, sentenció.