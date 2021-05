La angustia de Noelia Marzol por haber perdido su anillo de casamiento: "Estoy muy triste"

En medio de la ansiedad y felicidad por haber llegado a la recta final de su embarazo, Noelia Marzol contó a través de sus stories de Instagram que le pasó algo que la entristeció un montón. ¿Qué? Perdió la alianza de casamiento que compartía con su esposo, Ramiro Arias.

Si bien aún le queda el anillo de compromiso, les pidió a sus seguidores que si alguien encuentra el de su boda por favor se lo devuelva. "Estoy muy triste. Perdí mi alianza de casamiento. Tengo la de compromiso", expresó.

Mientras una amiga que estaba al lado suyo intentaba desdramatizar la situación, ella se mostró tan triste como fastidiosa por lo que le pasó. "¿Yo no me puedo quejar de nada, Alejandra? Me quejo porque perdí mi anillo de casada, así que si alguien lo encuentra por favor me lo devuelve", cerró.

¡Un bajón!