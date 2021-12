La angustia de Guido Süller tras haber sido operado: "Me vaciaron completamente el ojo"

Lejos de los medios y de sus picantes opiniones al aire, Guido Süller abrió su corazón y se quebró al hablar de su internación.

El mediático tuvo que ser operado tras haber llegado al Hospital Austral con una afección en los ojos que padece desde hace tiempo.

Además de contar cuánto afecta esta dolencia a su calidad de vida, reveló que deberá someterse a otra operación.

LA PALABRA DE GUIDO SULLER TRAS SU OPERACIÓN

"Creo que me vaciaron completamente el ojo, y acá estoy. Lo que quiero decir es que no se imaginan por lo que yo pasé antes de esto", expresó, angustiado, en diálogo con Teleshow.

"Literalmente no veía nada de nada, era como si me hubieran puesto un celofán en el ojo, yo trataba de disimular pero estuve en un reality y más grande las letras no me las podían poner, no había forma", agregó.

Tras revelar que le hicieron una vitrectomía, una técnica de microcirugía ocular que se utiliza para extraer el vítreo, el gel transparente que rellena la cavidad ocular, para tratar problemas en la retina, Guido se mostró positivo a pesar del delicado momento que está atravesando.

"Quiero agradecer a todos los que me apoyan y me mandan mensajes, porque son como una familia, a mis pocos amigos que están siempre en estos momentos más difíciles; y voy a salir adelante, se los prometo”, concluyó, positivo.

¡Fuerza!