La angustia de Estefi Barardi al hablar del suicidio de su abuelo: "Yo tenía 13 años; no paraba de llorar"

Cuidadosa de su vida personal y familiar, Estefi Berardi se conmovió al escuchar a Nazarena Vélez hablando del suicidio de su entonces marido, Fabián Rodríguez, y contó por primera vez el drama familiar que afrontó cuando su abuelo se quitó la vida.

"El que se suicida, no avisa. A mí me pasó con mi abuelo. Yo tenía 13 años. Sí me di cuenta, porque él el último tiempo me invitaba, con mi primita, a dormir mucho a su casa. Nos hacía panchos. Nos habíamos re unidos", comenzó diciendo la panelista de LAM, con la voz entrecortada.

"Para mí en su mente lo venía pensado. Y su forma de demostrar todo su amor era de esa manera", agregó Estefi.

ESTEFI CONTÓ EL IMPACTO DEL SUICIDIO DE SU ABUELO EN SU FAMILIA

Con los ojos empañados de lágrimas, Estefi Berardi contó que el accionar de su abuelo fue un antes y un después en su familia. "Para mí fue durísimo. No paraba de llorar. Fue tremendo", expresó.

Atenta a la dura historia de su compañera, Yanina Latorre le preguntó: "¿Se supo por qué?". Y Berardi le contestó: "Yo era muy chica. Supongo que tenía un tema psiquiátrico y depresión. No se dejaba ayudar. No era abierto a la terapia".

Conteniendo la angustia, Estefi Berardi se emocionó aún más cuando habló de su padre: "Fue muy duro ver a mi papá… Porque él lo encontró. Verlo a mi papá mal, me hacía muy mal a mí. Para él fue un quiebre esa situación".