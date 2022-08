Angie Balbiani volvió a Intrusos tras las versiones de celos de Romina Pereiro por Jorge Rial y reconoció: "Estaba nerviosa"

La salida de Angie Balbiani de Intrusos en 2020 cuando Jorge Rial estaba a la cabeza, en medio de fuertes rumores que hablaban de los celos de la entonces esposa del conductor, Romina Pereiro por la panelista, dio mucho que hablar. Tras la polémica, la periodista volvió al programa.

“¡Esta Angie Balbiani de invitada!”, la presentó Flor de la Ve a la amiga de Pampita, mientras que Marcela Tauro recordaba por qué era importante su visita. “Es el regreso Flor de Angie a Intrusos”, lanzó.

“Estaba nerviosa de volver”, reconoció la exactriz de Rebelde Way. “¿Hace cuánto que no vuelvo, Marce?”, le preguntó a la histórica del ciclo. “Fue en otra administración. Tres o cuatro años”, deslizó, mientras Angie dudaba. “No, hará dos años. No importa, un montón, pero ya estoy tranquila”, cerró, animada.

LAS IRONIAS DE ANGIE BALBIANI SOBRE SU PARECIDO CON LOLY ANTONIALE

Cuando Angie Balbiani fue desvinculada de Intrusos en febrero de 2020 había estallado versión bomba en Los Ángeles de la Mañana:"Angie siempre negó todo. Pero Romina Pereiro en maquillaje delante de todos juraba que Angie beboteaba a Jorge Rial y que le había traído un regalo de las vacaciones", había contado Yanina Latorre.

"Fue por esto que Angie no fue invitada al casamiento de Jorge, por los celos de Romina. No sé si son o no fundados. Esto me parece más un celo de Romina por ahí porque Angie es parecida a Loly Antoniale, que algo que realmente pase", había concluido Latorre.

Invitada a Pampita Online, Angie ironizó al recordar el escándalo, y el pie se lo dio Julieta Novarro cuando justificó el rumor con picardía: "Es que es parecida a La Niña". Indignada, Balbiani protestó: "¡Ah, esa boludez! ¡Ojalá tuviera la cintura de ella!". Aunque luego bromeó: "Somos parecidas en la cintura, tenemos la misma cintura". Con gracia, Gabriel Olivieri avaló la semejanza de Angie Balbiani con la Niña Loly: "En la cara y el pelo sí son parecidas".