Angie Balbiani criticó sin filtros a Daisy May Queen por sus declaraciones antivacunas: "Si no te vacunás, el virus te va a buscar"

Los dichos de Daisy May Queen, que afirmó que no se vacunará contra el coronavirus porque la vacuna no es vegana, encendieron el escándalo y llegaron a oídos de Angie Balbiani. Indignada, la panelista le puso los puntos.

En primer lugar, Angie remarcó la diferencia entre la Argentina y la India, país en el que actualmente reside la locutora. “La India es un país que tiene 422 mil muertos en la pandemia y es uno de los países con más índice de mortalidad, el virus te va a buscar hasta que te encuentre", expresó la panelista en Editando Tele.

En la misma línea, Angie deslizó que entiende la filosofía de vida de Daisy pero que en un contexto tan delicado de pandemia "hay que cambiar" de perspectiva. "Si no te vacunás, te va a encontrar. Entonces, ahí quiero ver el argumento que pone. A veces, hay que cambiar...", sentenció, tajante.