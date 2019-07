En Intrusos estaban por poner al aire una nota de Luisana Lopilato y le preguntaron a Angie Balbiani por la relación que habían tenido con la actriz cuando compartían Rebelde Way. Sin embargo, todo terminó con la panelista admitiendo que salió con Darío Lopilato.

“Eramos muy amigas, teníamos buena onda. Luisana es 6 años menos que yo, pero teníamos muy buena onda, nos veíamos los fines de semana con la familia”, recordó Angie, justo cuando Adrián Pallares la sorprendió. “¿Saliste con Darío?”, lanzó, haciendo que Angie se quede en silencio y el resto de los panelistas lo tomen como un “sí”.

"Salimos repoquito. Fue pre Coki Argentino, igual no me jacto de esto". G-plus

“Salimos 10 minutos”, terminó admitiendo Angie entre risas, mientras su compañero contaba que fue pura intuición la pregunta. “No me la esperaba, pero me estoy dando cuenta que no fui la única porque si a cada uno que conoce a los Lopilato le preguntan si salió con Darío y la respuesta es ‘sí’ es que estamos en un listado tipo ticket de Miami”, agregó, con humor. “Salimos repoquito. Fue pre Coki Argentino, igual no me jacto de esto”, finalizó Angie Balbiani.

