Angie Balbiani apuntó picante contra China Suárez en medio del escándalo con Wanda e Icardi: "Hay europeos que no la conocían y hoy hablaron de ella"

Una de las mejores amigas de Pampita, Angie Balbiani, no se quedó callada cuando le preguntaron por el escándalo de China Suárez con Wanda Nara por el coqueteo virtual que mantuvo con Mauro Icardi por Telegram.

Luego de que Tomás Dente asegurara que a Eugenia "se le viene la noche" porque por este lío mediático podría perder sus contratos con importantes marcas, Angie no estuvo de acuerdo y deslizó que Eugenia está encantada con estar en el centro de la polémica porque querría volverse famosa en el mundo del espectáculo europeo.

"¡No, chicos, por favor! Ella gana también otra cosa y hay que tenerlo en cuenta. Cuando vos entrás a Europa, no pasaron ni dos semanas y ya sos un escándalo con Icardi, que es una figura ahí, no te queda otra que decir ‘che, pará, ¿quién es esta pendeja?’ En el buen sentido lo digo, ‘¿quién es esta chica?’ Hay europeos que no la conocían y hoy hablaron de ella", indicó la panelista en Editando Tele.

Vale recordar que ni bien China se separó de Benjamín Vicuña se instaló en Madrid con sus hijos para encarar un proyecto actoral y actualmente está haciendo carrera en Europa.