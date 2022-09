Ángela Navarro confesó que Lali Espósito terminó muy desilusionada por el final de La Voz Argentina

Ángela Navarro llegó este lunes a la final de La Voz Argentina de la mano de Lali Espósito, que puso sus redes sociales a su servicio para conseguir los votos necesarios con el fin de que ella se convierta en “la primera mujer en ganar” el reality.

Lo cierto es que Ángela no logró el objetivo y fue superada por el chubutense Yhosva Montoya por apenas 2,4 por ciento de los votos. Laura Ubfal señaló en Mañanísima que “Lali no se fue muy contenta con el resultado” y Ángela lo confirmó en una entrevista en Por si las moscas.

Ángela comenzó la entrevista señalando que a Yhosva, “el premio sin dudas le queda a la perfección”, pero criticó la visión de los votantes aduciendo que “no se le da valor al género femenino en ninguno de los realities, seas cantante o bailarina”.

ÁNGELA NAVARRO REVELÓ CÓMO LE CAYÓ A LALI ESPÓSITO EL RESULTADO DE LA VOZ ARGENTINA

“Fijate cuántas mujeres ganan premios, contadas con las manos, y cuantos hombres hay súper valorados, y me parece fantástico porque se lo merecen, pero todavía nos falta descontracturarnos para pensar que una mujer puede ser más que un hombre”, señaló.

Además, Ángel contó que a Lali Espósito la decisión del público le cayó como un balde de agua fría. “Lo primero que hizo fue abrazarme. Me dijo ‘lo dimos todo’. Lo dimos todo en serio y creo que eso se notó. Por eso la gente me bancó tanto en el reality. Y sí, obviamente que las dos salimos no sé si enojadas, pero salimos desilusionadas”, reveló.

Finalmente, Ángela se confesó “muy admiradora” de Yhosva y reconoció que “tiene algo especial en su artista”. “Cuando hay una provincia metida y hay un talento tan grande como el de Yhosva, sacan ventaja. Yo tenía esperado este resultado. Yo pensaba que no ganaba”, se sinceró.