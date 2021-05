Ángel de Brito volvió a LAM, junto a Andrea Taboada, tras tener coronavirus: "Estoy más o menos"

El lunes feriado arrancó con la vuelta en Los Ángeles de la mañana de Ángel de Brito y Andrea Taboada al piso. Ambos tuvieron coronavirus y contaron a los espectadores cómo su salud aún hoy sigue resentida.

“Estoy bien, pero la verdad es que todavía ando un poquito agitada. Me dura y tengo un poco de dolor de espalda y de cintura”, aseguró Andrea, cuando el conductor le preguntó por su salud.

Por su parte, Ángel contó cómo fue su periplo desde que viajó a Miami para vacunarse contra el Covid-19 hasta su contagio. “Yo acá estoy, más o menos. No sé. Estuve encerradísimo, vacunado, ‘covideado’, de alta, negativo, negativo y acá estamos. La escalera la subí bien y zafé del tiburón”, contó, poniéndole humor.

Ángel: "Yo acá estoy, más o menos. No sé. Estuve encerradísimo, vacunado, ‘covideado’, de alta, negativo, negativo y acá estamos". G-plus

Andrea, por su parte, hoy se sigue recuperando. “Tuve todo menos fiebre. No perdí el olfato ni nada, pero no tenía apetito y me cuesta subir las escaleras. Me agito. Pero el médico me dijo que fuera de a poco porque tarda el cuerpo en acomodarse y tener el mismo ritmo”, aseveró.

Incluso el periodista contó que retó a su amiga. “Más allá del alta, se tarda en recuperarse. Quiso hacer gimnasia y la tuve que putear”, contó y ella reconoció su error. “Me quise subir a la bicicleta fija porque sentía el cuerpo entumecido. Necesitaba un movimiento. Error. Hice un pedaleo y quedé ahí. Es lógico que tarde a volver el ritmo que tenía”, concluyó.