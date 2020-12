Ángel de Brito, sobre el rumor de que Pía Shaw se suma a LAM: "Puede venir de invitada, pero es mentira"

Los canales ya comenzaron a delinear cómo será su 2021 y las figuras, también. Pía Shaw sorprendió al contar que después de 4 años en América se despide de Informados de todo e Infama. "Esta es mi última semana en el programa", contó la periodista, quien puso misterio sobre cuál sería su futuro, en el medio que crecía un rumor de que podría sumarse a Los Ángeles de la mañana hizo que Ángel de Brito niegue la versión.

“Cuento que es mentira que Pía arranca como titular este lunes en LAM. Ni el próximo lunes, ni el que le sigue, ni el próximo mes. Es mi compañera de radio, y nada más por ahora. De invitada sí puede venir ahora”, twitteó el conductor de LAM, desestimando que Pía sea una de las incorporaciones de su programa y recibiendo de ella como respuesta en la red social un emoji tirando un beso.

"Es cierto: renuncié. Fue un año de mucho trabajo y a mí me gustan los cambios", se había sincerado la periodista, quien conduce junto a Ángel y Pilar Smith el ciclo El Espectador en CNN Radio. “No es la primera vez que lo hago. Ya lo hice en otra oportunidad, cuando me incorporé a AM. En este caso, no lo decidí porque tenga otra propuesta laboral. Sí sigo con la radio, que está buenísimo, pero necesitaba frenar un poco".

La palabra de Ángel de Brito sobre el rumor de que Pía Shaw se incorpora a LAM.