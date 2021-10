Ángel de Brito reveló por qué Pampita se queda muda cuando hablan del escándalo de Wanda, Icardi y la China en La Academia: "Ella se pone nerviosa"

Lejos de meterse en el escándalo del momento que incluye a Wanda Nara y Mauro Icardi, y que apunta directamente a Eugenia “la China” Suárez como la causante de esta crisis, Pampita optó por llamarse a silencio cada vez que Ángel de Brito habla del tema en La Academia de ShowMatch. Y en medio de un ida y vuelta con sus seguidores en las redes, el jurado contó por qué su compañera decidió mantener esta postura.

"¡Hola, Ángel! ¿Por qué no le preguntás a Pampita por qué pone esa cara cuando hablan del tema China Suárez-Wanda Nara?”, fue la pregunta que le hizo llegar a un usuario. A lo que el conductor de Los Ángeles de la Mañana respondió: “Se pone nerviosa”.

Días atrás, la modelo había explicado por qué tomó esta actitud en esta polémica: “Soy muy tajante con respecto a esto y así me he mantenido siempre. Hace años que me vienen a preguntar por temas que no son míos y mis respuestas han sido siempre las mismas. No van a tener ninguna respuesta mía, ni nada que quieran sobre este tema. No voy a comentar nada”, declaró en La Previa de La Academia (lunes a viernes a las 20 por Ciudad Magazine).

Foto: Captura de Instagram Stories