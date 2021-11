Ángel de Brito reveló por qué Guillermina Valdés no estuvo en la cena de jurados: "La invitamos pero no quiso"

Por más que Guillermina Valdés haya faltado con aviso previo a la cena que el miércoles compartieron los miembros del jurado de La Academia, el faltazo fue llamativo y Ángel de Brito explicó qué pasó: "La invitamos pero no quiso ir. Cenaba con los hijos".

Madre de Dante, Paloma y Helena Ortega, y de Lorenzo Tinelli, la empresaria de modas privilegió la comida con su familia, en lugar de compartir la noche con De Brito, Hernán Piquín, Pampita y Jimena Barón.

El misterio se develó a raíz de las respuestas del conductor de Los Ángeles de la Mañana a Pía Shaw: "¿Querés saber por qué no estaba Guillermina? Porque no quiso venir. La habíamos invitado".

"Ella se queja de todo, nada le viene bien. Dijo que la invitamos a último momento, que habíamos arreglado todo sin ella… Ayer surgió el tema de la cena y cuando la vimos a Guillermina en persona le dijimos, ¿querés venir a comer?". G-plus

"¿Ella no está en el chat? ¿Cómo la invitaron?", indagó Shaw. "Personalmente, porque ayer estuvimos toda la tarde juntos. Jimena creo que la invitó. Pero cenaba con los hijos. Tenía cena familiar", argumentó el periodista.

Más sobre este tema Picante palito de Lourdes Sánchez a Guillermina Valdés tras sus chispazos en La Academia: "Ella va anotando todo y después te pasa la facturita"

Acto seguido, Ángel chicaneó a Valdés: "Igual, se quejó. Porque ella se queja de todo, nada le viene bien. Dijo que la invitamos a último momento, que habíamos arreglado todo sin ella… Ayer surgió el tema de la cena y cuando la vimos a Guillermina en persona le dijimos, ¿querés venir a comer?".

Irónico con Guillermina Valdés, Ángel de Brito cerró: "A los hijos los tiene toda la vida, a nosotros, no. Que nos disfrute ahora. Porque dentro de un mes ya no nos va a ver más. Y no hablamos de ella en la cena, hubo otros temas".

Más sobre este tema Filoso palito de Guillermina Valdés a Lourdes Sánchez durante su devolución en La Academia: "Yo entendí el truco y no soy bailarina" Guillermina Valdés se emocionó por el debut de su hijo Dante Ortega como cantante

GUILLERMINA VALDÉS Y LAS GANAS DE CASARSE CON MARCELO TINELLI

“¿Si nos queremos casar nosotros? Sí, algún día nos vamos a casar. Sí, totalmente”, respondió Tinelli, ante a todos los gestos que hacía su pareja, con quien tiene a su pequeño hijo Lorenzo, de 7 años.

Fue entonces que la empresaria tomó la palabra: “(Con mi cara) quise decir que sí y que está todo bien igual, también. O sea, reconociendo que es una convención social y que estamos bien así, se puede o no se puede hacer. Y está todo bien”.

“No la entiendo a Guille”, reaccinó Marcelo. Pero al escuchar que Ángel de Brito le aclaró que lo que su compañera estaba tratando de decir es que ‘no quería’ tener una boda con el padre de su niño, el presentador cerró, entre risas: “Ahora entendí”.