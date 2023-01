Ángel de Brito reveló el motivo por el que Jorge Rial no fue a su programa

En un entretenido ida y vuelta de preguntas y respuestas con sus seguidores, Ángel de Brito explicó en sus redes sociales por qué Jorge Rial no fue a su programa.

“¿Cuándo Jorge Rial en LAM?”, le preguntaron y el conductor respondió el motivo por el que su colega no fue: “No tiene problema conmigo, pero no quiere pisar América”.

Cabe recordar que, en el 2021, De Brito fue entrevistado por Rial para Argenzuela con la promesa de que iría a su ciclo y hasta el momento no cumplió con su palabra.

Ángel de Brito contó que Jorge Rial no quiere ir a su programa por estar en América, canal con el que el periodista terminó su relación de mala manera.