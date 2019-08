En 2018 se creó el colectivo Actrices Argentinas para apoyar el proyecto de ley por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Así se pudo ver a artistas como Dolores Fonzi, Nancy Dupláa, Carla Peterson, Flor de la Ve, Gloria Carrá, Jimena Barón, Lali Espósito, Griselda Siciliani, Florencia Peña y muchas más en las marchas y demostraciones a favor de la legalización.

Por otra parte, el colectivo tuvo un momento crucial cuando las actrices se unieron en una conferencia de prensa para dar a conocer públicamente la denuncia por violación que Thelma Fardin había radicado en Nicaragua contra Juan Darthés.

Sin embargo, a poco más de un año de su creación, el colectivo muestra sus primeros quiebres. De la Ve fue la primera en revelar que se había ido de la organización por no sentirse acompañada en su disputa mediática con Jorge Lanata: “Yo formaba parte, pero me fui porque no me apoyaron. Me fui hace un montón, cuando tuve problemas. Ellas son sororas con las que quieren. Apoyo la causa del aborto, pero me fui a otro Colectivo”.

"Varias actrices reconocidas se bajaron de Actrices Argentinas y formaron otra agrupación: LAS BOLTEN. Se separaron por no sentirse apoyadas en distintas causas. Entre ellas, Valeria Bertuccelli, Érica Rivas, Laura Novoa y Flor de la Ve" G-plus

Y ahora Ángel de Brito contó en Twitter cuáles son las famosas que se fueron y crearon otra agrupación: “Varias actrices reconocidas se bajaron de Actrices Argentinas y formaron otra agrupación: LAS BOLTEN. Se separaron por no sentirse apoyadas en distintas causas. Entre ellas, Valeria Bertuvcelli, Érica Rivas, Laura Novoa y Flor de la Ve”.

Ángel agregó, haciendo referencias a las acusaciones de Érica Rivas y Valeria Bertuccelli por maltrato a Ricardo Darín y las quejas de Natacha Jaitt por no sentir apoyo del colectivo en la denuncia por violación que realizó antes de morir: “Rivas y Bertuccelli por no ser apoyadas en sus denuncias contra Darín. Flor de la Ve por el caso Lanata, y Novoa por estos casos y @NatachaJaitt están en contra de la verticalidad del otro grupo. También Romina Gaetani, Gloria Carrá, Norali Gago, Victoria Carreras, entre otras”.

El nombre LAS BOLTEN del nuevo colectivo es en honor a Virginia Bolten, una militante anarquista, sindicalista y feminista argentina.