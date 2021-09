Ángel De Brito le respondió a Lourdes Sánchez tras decir que baila bien y arenga en las fiestas: "Estará borracha, no soy yo"

Ángel de Brito le contestó a Lourdes Sánchez luego de que contara que él es el que arenga en las fiestas. Tras cerrar un móvil con Amalia Granata en Los Ángeles de la Mañana, el periodista hizo referencia a los dichos de la bailarina y negó ser como ella lo describió cuando va a eventos o cumpleaños íntimos.

“El próximo cumpleaños te invito, te juro que estabas en la lista de los 80 pero me dejaban muy pocas personas”, le dijo la diputada al conductor de la emisión de eltrece, quien respondió: “Ya no sé si voy a ir porque si no estoy entre tus favoritos…seguro era el número 79. Para los 41 voy”.

Fue allí cuando Pía Shaw relató lo que la bailarina dijo acerca de cómo es De Brito cuando se apagan las cámaras. “Y después de lo que dijo Lourdes de vos en las fiestas te va a invitar todo el mundo, dijo que vos sos el que arenga y que no parás”, reveló la angelita y el periodista sentenció: “Estará borracha, no soy yo”.