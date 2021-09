Ángel de Brito, picante con Yanina Latorre tras su operación: "Su versión drogada es lo mejor que nos pasó en los últimos días"

Este jueves Yanina Latorre faltó a Los Ángeles de la Mañana debido a que tenía programada una operación de la vista, aunque eso no le impidió salir al aire desde la clínica por Zoom y bajo los efectos de la anestesia. En diálogo con sus compañeros de equipo, la panelista sorprendió a todos con un estilo inusual, producto de la anestesia, y Ángel de Brito no dudó en afirmar que su presencia en ese estado era “le mejor que le pasó” al ciclo en muchos días.

“Parecés buena, estamos como impactados”, le señaló Ángel a Yanina tras escuchar que ella, acompañada por Diego Latorre, les preguntaba cómo estaban “todos por ahí” en un tono mucho más calmo que lo habitual. “¿Dónde está Andrea? Fue la única que no me deseó suerte. ¿Estás contenta que esté operada y bien?”, le dijo Yanina a Taboada, que quiso saber hasta cuándo le duraba la anestesia.

“El lunes estoy ahí. No puedo creer estar viéndolos sin anteojos, chicos. Es otra vida”, afirmó la panelista. “Yanina, lo mejor pasa vos y nos vemos el lunes. Descansá un poco y nosotros descansamos un vos también un poquito. Me encanta que seas buena, pero me tengo que ir a otro tema. Tengo que cortar. La versión drogada de Yanina Latorre es lo mejor que nos pasó en los últimos días”, cerró Ángel de Brito, fiel a su estilo.