Ángel de Brito opinó a fondo de la reconciliación de Laurita Fernández y Nico Cabré: "No quieren oficializar porque no están de novios formalmente"

El 02 de septiembre, Ángel de Brito confirmó en sus redes sociales la reconciliación de Laurita Fernández y Nicolás Cabré, luego de ponerle fin a su noviazgo en marzo.

Ahora, el conductor de LAM dio detalles de la relación que están manteniendo la conductora y el actor, quienes estuvieron en pareja durante tres años y hoy "no están de novios oficialmente", sostuvo Ángel.

Analizando la imagen que Lauirta subió a Instagram, en la que en un reflejo se lo pudo ver a Nicolás, el periodista analizó, picante: "¿Lo hizo a propósito para blanquear a Cabré? Cuando editás un poco la foto, se ve que Cabré le está sacando la foto. Es vivísima".

"La realidad es que nunca dejaron de verse. No quieren oficializar porque no están de novios formalmente, pero se siguen frecuentando". G-plus

Previo al descubrimiento de la instagramer y panelista Juariu, De Brito ya había dado señales de la nueva apuesta amorosa en su programa y el martes las recordó: "En ese mismo departamento donde estaban comiendo pizza, pidieron helado y bajó Cabré a buscarlo. Si no quiere que se sepa, baja ella. Después él le hizo un asado".

Antes de cerrar el informe sobre la reconciliación de Laurita Fernández y Nicolás Cabré, Ángel de Brito aseguró: "La realidad es que nunca dejaron de verse. No quieren oficializar porque no están de novios formalmente, pero se siguen frecuentando y la pandemia se prestó para que vuelvan muchos ex".

Laurita Fernández anunció en mayo la separación de Nico Cabré, luego de tres años de amor

La primera semana de mayo, Laurita Fernández contó que la pareja con Nicolás Cabré había llegado a su final, luego de tres años de relación, con algunos altibajos en el medio. La bailarina comunicó la separación en una ronda de preguntas que organizó con sus seguidores de Instagram y confirmó que no están juntos "hace más de un mes".

"¿Seguís con Nico?", fue una de las preguntas que recibió Laurita, y que decidió responder sin rodeos. "Hace más de un mes que no estamos juntos. Nos queremos mucho. Fueron tres años hermosos", explicó la conductora.