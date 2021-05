Ángel de Brito, muy filoso ante la versión de posible romance del Dipy con Viviana Canosa: "No lo toca ni con un palo"

Cuando Mariana Diarco le advirtió por Twitter al Dipy que mejor no la provoque porque hablaría de su supuesta relación con “la cincuentona del programa de la tarde” instaló un enigma. Y dispuesta a develar el misterio, Mariana Brey no se anduvo con sutilezas en Los Ángeles de la Mañana.

“Esto es opinión. No me la imagino a Viviana Canosa con el Dipy”, disparó la panelista luego de que todos los indicios que se dieran en el programa llevaran a la conductora de Viviana con vos (lunes a viernes a las 18 por A24). Con todos los presentes en el estudio entre escandalizados y tentados de risa por la incómoda declaración de Brey, Ángel de Brito coincidió con su compañera: “Yo no creo ni por asomo que Canosa le dé al Dipy”.

“Pero ni de casualidad”, enfatizó. Luego, De Brito recordó su vínculo zigzagueante con Viviana y exclamó: “Aclaro que hace dos siglos que no la veo, pero no le da ni con un palo”.

De todas formas, Mariana Diarco insistió en la veracidad de su teoría respecto de un eventual romance secreto entre Viviana Canosa y el Dipy, el padre de su hijo Valentino (7).