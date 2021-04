Ángel de Brito mostró sus chats con la esposa de Horacio Cabak: "¿No me habló? Ojo conmigo, no me provoquen"

La separación de Horacio Cabak y Verónica Soldato después de 27 años juntos explotó en los medios. Todo a raíz de la propia confesión de la expareja del conductor a Ángel de Brito, a quien contactó para contarle la ruptura y que habría encontrados pruebas de infidelidades.

Pero como el inicio de esa conversación fue puesta en tela de juicio, el conductor de Los Ángeles de la Mañana se indignó y mostró a cámara los chats de la polémica. “El lunes a las 9.56 me escribió la mujer de Horacio y me dijo ‘hola, Ángel. Soy Verónica’. Estoy manejando’. Cuando leí esas primeras frases yo no sabía quién era la que me hablaba”, arrancó De Brito.

“Me dijo que no quería salir al aire por sus hijos, y le dije que estaba al aire, que me cuente si quería. Y ahí me empezó a relatar. Fue ella la que me habló”, continuó. Picante, Ángel enfatizó: “Voy a mostrar solo esto como prueba, que yo sé que ustedes no la necesitan, pero es para todos estos simios que no entienden. Después vino una conversación larguísima, eterna, donde hay audios, fotos, detalles”.

Más tarde, en alusión a esa charla, De Brito reflexionó: “Lo único que falta es que la pongan en el rol de victimaria a ella. ¿Cabak dijo que su mujer no me habló?”. Ahí fue que exhibió más capturas del fluído diálogo con Verónica Soldato, la exmujer de Horacio Cabak: “Voy a ser bueno y no voy a pasar los audios, pero miren un poquito de lo que me habló. Que alguien me diga que no me habló. ¿No me habló? Ojo conmigo, eh… Que no me provoquen”.