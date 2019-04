Ángel de Brito se metió en el cruce de Cinthia Fernández y Ximena Capristo: ¡la reacción de su panelista!

Un episodio ocurrido en el verano de 2007 volvió a salir a la luz y a generar un fuerte cruce entre Cinthia Fernández y Ximena Capristo. La panelista de Los Ángeles de la Mañana acusó a Florencia de la Ve de haberla bajado de la obra El champán las pone mimosas y aseguró que parte del elenco, en el que se encontraba la mujer de Gustavo Conti, no la defendió por amistad con la capocómica.

"La arrobo a @ximecapristo para que me cuente dónde dije 'miedo' o dónde dije algo grave. No te metas donde no te llamaron, compa (Ángel). Fin del comunicado". G-plus

Lejos de dejar pasar el comentario, Ximena recogió el guante en Twitter: "No entiendo por qué @cinthifernandez dijo en @LosAngeles_ok que yo tenía miedo en hablar del tema @Flordelav. Hablar por hablar, sin saber. Mentir por mentir. Qué lástima que Gerardo (Sofovich) no está presente para poner a cada uno en su lugar”, lanzó Capristo, y despertó la reacción de Cinthia. "Miedo no dije. ¡Escuchá la nota! Dije que eras amiga, que no creo que aportes algo positivo hacia lo que conté, porque al ser amiga ibas a ser neutral. Escuchá bien. No necesito que Gerardo esté, me paso a mí. Y también sabés que tengo mucho código".

Con el cruce virtual impactando en las redes, Ángel de Brito compartió el ida y vuelta, logrando que Fernández le responda, sumando en su respuesta a la propia Ximena. "La arrobo a @ximecapristo para que me cuente dónde dije 'miedo' o dónde dije algo grave. No te metas donde no te llamaron, compa. Fin del comunicado", le escribió Cinthia a Ángel, ¿dando por terminado la pelea? ¿Habrá reacción de Capristo?

