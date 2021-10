Ángel de Brito habló del rumor de embarazo de Laurita Fernández: "Estará practicando pero no está"

La última semana surgieron nuevos rumores en las redes sociales sobre un supuesto embarazo de Laurita Fernández, que la bailarina y su pareja, Nicolás Cabré, salieron a desmentir. Sin embargo, Ángel de Brito también se tomó la molestia y por eso hizo un parate en medio de una noticia que estaba dando en Los Ángeles de la Mañana para hacer una aclaración sobre ese tema.

Todo comenzó cuando Yanina Latorre aseguró que Rocío Marengo se desmarca de sus compañeros de La Academia cada vez que el fotógrafo del ciclo les toma una imagen grupal. “Dice el novio de Hernán Piquín que ella nunca saluda a nadie y que siempre está aislada, como al margen”

“Agustín Barajas es muy educado. A mí me pasó nada más con Fede Bal, que este año no me saludó”, acotó Ángel, a lo que Yanina, fiel a su forma de explicar las cosas, agregó: “Fede y Laurita ese año no saludaban”. “Meto un aviso, de paso: Laurita Fernández no está embarazada. Para los que me preguntan en la radio, no está embarazada. Estará practicando, pero no está (embarazada)”, concluyó el conductor.