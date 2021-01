Ángel de Brito fue lapidario con El Polaco tras su crítica al Bailando: "A la lista de ingratos"

Atento a lo que se comenta en las redes sociales, Ángel de Brito se hizo eco de un tweet de un seguidor, que puso el ojo en las palabras de El Polaco, tras quedar eliminado de MasterChef Celebrity, el jueves pasado.

"Acá la pasé espectacular, muy bien. Yo me sentí muy cómodo. He estado en otros lugares y no he estado tan cómodo porque se meten en otras cosas de tu vida”, dijo el cantante de cumbia en el programa de Telefe, haciendo referencia implícita a su paso por el Bailando, certamen que conduce de Marcelo Tinelli.

Luego, agregó: "De acá me llevo a un amigo, que es El Turco, que lo quiero mucho y lo pude conocer acá. La pasé re bien, aprendí un motón. Las coas que aprendí de mis compañeros y de ustedes (jurado), las voy a implementar en mi casa. Estoy muy feliz".

"Llegó al Bailando hablando de la vida privada. ¡A la lista de ingratos!", retrucó Ángel. G-plus

Tras escuchar el descargo de El Polaco, un usuario de Twitter escribió: "¿El Polaco le tiró un palito al Bailando cuando dijo que estuvo en otros lugares y se metían en su vida privada?”. Punzante, Ángel de Brito recogió el guante y golpeó sin piedad al músico, a quien tuvo la oportunidad de evaluar como jurado del Bailando, tiempo atrás: "Llegó al Bailando hablando de la vida privada. ¡A la lista de ingratos!".