Ángel de Brito cruzó con todo a Jorge Rial en las redes: "Me da gracia cuando se hacen los picantes"

Los partidos de la Selección Argentina suelen acaparar históricamente la audiencia televisiva de Argentina, y Jorge Rial aprovechó para fustigar a los ciclos de la TV abierta por las mediciones obtenidas durante el encuentro con Honduras del viernes, lo que molestó a Ángel de Brito, que le salió al cruce.

"Cuando juega Argentina desaparece la programación de la tele. Es impresionante", escribió el conductor de Argenzuela junto a un relevamiento de las mediciones de los programas de TV abierta que compartió el usuario Puro rating cerca de las 21, en medio de la emisión de LAM.

La respuesta de De Brito no se hizo esperar: "¿Por eso duraste unas semanas en ese horario?", escribió, en referencia a los dos meses al aire que duró Jorge Rial con TV Nostra en 2021.

Más sobre este tema Jorge Rial dijo que la muerte de Carlitos Balá no lo emocionó y recibió una catarata de críticas

EL ÁCIDO CRUCE DE ÁNGEL DE BRITO CON RIAL EN LAS REDES SOCIALES

"Sos re maldito, pero te amo Ángel", le escribió un seguidor, a lo que el conductor de LAM le respondió: "Me da gracia cuando se hacen los picantes. Los maltratadores de minas disfrazados de feministas".

No se quedó ahí la cosa ya que, ante el silencio de redes de Jorge Rial, otro seguidor de De Brito agregó: "Sos más malo que las arañas Ángel. Te amo". "Soy más malo que los nefastos", señaló De Brito.

Otro usuario de Twiter trató de chicanear al conductor de LAM al escribir: "Apaaaaaaaa... alguien se sintió tocado". "No me hago el gil y contesto al que se hace el boludo", señaló Ángel de Brito ante la actitud de Jorge Rial de no continuar el intercambio twitero.