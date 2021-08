Ángel de Brito criticó a Jimena Barón por su falta de emoción con los familiares en La Academia: “Es la más mala de todos los jurados”

En Los Ángeles de la Mañana, el panel discutió sobre el supuesto plagio de Flor Vigna y Facu Mazzei en la salsa de a tres de La Academia de ShowMatch ya que aparecieron videos de una coreografía muy parecida de Jennifer Lopez. Durante el debate, una angelita sugirió que tendrían que haber blanqueado “la inspiración” y De Brito aseguró que, si eso ocurría, Jimena Barón se hubiera encargado de bajarles el puntaje porque es “la más mala de todos los jurados”.

Durante la gala del lunes, los jurados de La Academia se dejaron influenciar por la presencia del tío de Facu Mazzei y la abuela de Cande Ruggeri, al punto de que les subieron algunos puntos a esos tríos por lo emotivo de la situación. Sin embargo, mientras Ángel de Brito, Pampita, Guillermina Valdés y Hernán Piquín quedaron cautivados por esas participaciones, Jimena Barón continuó puntuando como si nada hubiera ocurrido.

“Jimena es la más mala. A Jimena Barón no le emocionan los familiares: ni los tíos, ni las madres, ni las abuelas. No todos van con familiares: Mario Guerci va con Rodrigo Noya, por ejemplo”, señaló Ángel de Brito. “Estamos evaluando una idea. A mí el tío de Facu Mazzei tampoco me importa, pero digo ‘es bueno para ellos tener ese recuerdo’”, concluyó el conductor.