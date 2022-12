Ángel de Brito contó por qué no reveló uno de los tremendos mensajes que Camila Homs le mandó a Tini Stoessel

Con mucha información en su poder, Ángel de Brito leyó en LAM algunos de los tremendos mensajes que Camila Homs le mandó a Rodrigo de Paul y a Tini Stoessel.

El conductor y periodista también destacó que hay más chats dirigidos a la cantante que prefiere no revelar hasta que no "los filtre la Justicia" por el explosivo contenido.

"Camila se enoja al ver las imágenes del abrazo (de Rodrigo y Tini). Primero le escribe a Tini y después a De Paul. Le dice barbaridades a Tini, pero no las voy a contar porque la deja muy mal parada a Camila. A ustedes (angelitas) se las voy a contar", dijo De Brito.

Y agregó: "No es que la estoy cuidando, pero no es necesario que la exponga. Además, el mensaje que le mandó a Tini todavía no está en el expediente. Voy a esperar a que entre. Después la Justicia se encarga de filtrarlos en dos minutos porque son los más cholulos del planeta".

ALGUNOS DE LOS MENSAJES QUE CAMILA HOMS LE MANDÓ A RODRIGO DE PAUL

Sin exponer por completo los mensajes que Camila Homs le mandó este mes a Rodrigo de Paul, Ángel de Brito leyó en LAM algunas de las fuertes frases que la modelo disparó contra su ex y su novia, Tini Stoessel.

"A Tini le dice barbaridades. Hay un mensaje que todavía no está en el expediente. Voy a esperar a que entre y que la Justicia lo filtre". G-plus

"Merecés lo peor vos y la ... de tu novia, que se volteó a medio mundo a la mitad de las otras cantantes". “Camila usa palabras más fuertes, yo le estoy bajando el tono”, reprodujo el conductor.

Luego, Ángel reveló otro explosivo chat de Homs a De Paul: "No te pienso cruzar, así que no sé cómo harás para ver a tus hijos. Me voy a encargar que el mundo entero te conozca por la mierda que sos, más que por ser campeón del mundo".