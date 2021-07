Ángel de Brito contó una infidencia del reality show de Pampita: "Le instalaron cámaras en todos lados por si rompe bolsa”

Ángel de Brito mandó al frente a Pampita al revelar detalles de una charla que tuvieron en La Academia respecto a su reality show y su embarazo. En Los Ángeles de la Mañana, el periodista contó que le instalaron cámaras en todos lados para registrar el momento en que rompe bolsa.

“Me contó Pampita anoche, no sé si lo puedo contar pero lo voy a contar igual, que de su reality le instalaron cámaras en todos lados. En el baño, en la habitación, en el auto, en el camarín. Por si rompe bolsa en algún momento, quieren tener todo filmado”, expresó el conductor de la emisión de eltrece.

Luego, De Brito dejó en claro que el material grabado de la jurado de La Academia va a estar chequeado por ella: “No quiere decir que se emita. No la van a mostrar haciendo pis, es por si le agarran las contracciones. Ella me dijo ‘yo voy a ir a ShowMatch y a mi programa hasta que tenga contracciones. Ahí empieza el trabajo de parto y me retiro'”.