Ángel de Brito comparó la separación de Horacio Cabak con la de Pampita y Vicuña: "A ellas les molestó que las traten de mentirosas"

Los 27 años que duró su pareja con Verónica Soldato, Horacio Cabak mantuvo el vínculo sentimental y familiar lejos de la exposición mediática. Sin embargo, el escandaloso desenlace del matrimonio no tardó en llegar a los medios.

El lunes pasado, Ángel de Brito contó en LAM que Verónica se contactó con él y le contó en primera persona que había descubierto conversaciones de su marido con otras mujeres, lo que marcó el quiebre de la relación. "Ella encontró infidelidades", sostuvo el conductor de LAM, exponiendo la furiosa reacción que tomó Soldato, al sentirse engañada.

Con la ruptura resonando en los medios, Ángel detalló que Cabak se contactó con él, tras la información desarrollada en su programa, y con la ayuda de Andrea Taboada, De Brito trazó un paralelismo entre la conflictiva separación de Horacio y Verónica, con la que afrontó Pampita y Benjamín Vicuña, en 2015.

"Él prácticamente no me nombró a la mujer. No intentó frenarme, ni me dijo que no haga el tema", comenzó diciendo Ángel. Y Andrea apuntó: "Esto me hace acordar al caso Pampita-Vicuña. Pampita en un momento estaba muy enojada y empezó a filtrar las cámaras (de su casa)".

Concordando con su panelista, De Brito resaltó el punto en común entre ambas rupturas: "Hay un solo link que yo veo parecido en este caso. Lo que enojó a Pampita fue que Vicuña la trataba de mentirosa y le negaba todo. A Verónica, internamente y evidentemente, Horacio le negó cosas. Ella me dijo 'odio que me traten de mentirosa'. Eso despertó todo el enojo".