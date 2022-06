Ángel de Brito chicaneó sin filtros a Mica Viciconte por no dar una nota: "¿Ahora sos Nicole Neumann?"

El lunes 13, Mica Viciconte volvió a la televisión de la mano de Ariel en su salsa, programa gastronómico que iba integrar Romina Pereiro y, misteriosamente, quedó afuera del proyecto. Al ver la nota de Mica, negándose a declarar sobre el tema, Ángel de Brito la chicaneó muy filoso.

"A Mica le preguntamos por la mano negra, porque ella estuvo en la reunión con Romina Pereiro", anticipó el conductor de LAM. Acto seguido, a ver las imágenes de Viciconte, en el interior de su coche, sin bajar el vidrio, el periodista le cruzó picante.

"¿Qué te pasa, Mica? ¿Sos Nicole ahora? Estaban todos en la reunión. Ahora a Romina se la tragó una pelota de Telefe”, disparó Ángel. Y agregó: "El pony, el pony, Mica".

Contemplando que Mica Viciconte siempre habla de todo y tiene buena onda con LAM, Ángel de Brito concluyó: "La perdono porque la queremos. Una le dejamos pasar, la segunda no".

LA CURIOSA DESVINCULACIÓN DE ROMINA PEREIRO

La semana pasada, Ángel de Brito informó en LAM que Romina Pereiro no iba a ser parte del programa de Ariel Rodríguez Palacios, luego de que la nutricionista, expareja de Jorge Rial, anunciara en Instagram su feliz incorporación al ciclo.

“Yo no hablé con Romina, pero sí con Telefe. Hace un ratito me llamaron y me dijeron ‘no va a estar en el programa’”, contó el conductor de LAM.

“El lunes a las 11.15, Romina lo va a ver desde su casa. Imagino que no estará pasando ningún buen momento, ni debe estar contenta con esta noticia porque ella tenía ganas de trabajar de nuevo en la TV”, agregó Ángel.