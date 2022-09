Ángel de Brito y Andrea Taboada vivieron un momento de tensión en el aeropuerto de Italia.

Ángel de Brito y Andrea Taboada, que disfrutaron de unas vacaciones soñadas en Europa, se quedaron varados vairas horas en el aeropuerto de Italia.

Al conductor de LAM y a la panelista les cancelaron el vuelo y se vivieron momentos de tensión.

"Lo cancelaron, no saben si sale mañana a las 3 de la tarde, no nos dan hotel, no nos dan comida, no nos dan ninguna solución, nada. Ya tenemos el pasaporte sellado, como que nos fuimos de Italia", se quejó Ángel en diálogo con su ciclo.

MIENTRAS ESTABAN VARADOS, ÁNGEL DE BRITO Y ANDREA TABOADA PRESENCIARON UN MOMENTO DE TENSIÓN

Ángel de Brito y Andrea Taboada presenciaron el enojo de un turista argentino que, al igual que ellos, sufrió la cancelación de su vuelo.

De hecho, hubo forcejeos con la policía del aeropuerto, que se sumaron a los gritos y quejas de los pasajeros varados con los empleados del aeropuerto.