Andy Kusnetzoff reveló qué figuras se negaron a asistir a su programa y el motivo: "Muy complicado de lograr"

Entusiasmado por la vuelta de PH Podemos Hablar (Telefe), Andy Kusnetzoff ya confirmó sus primeros invitados de lujo. ¿Quiénes confirmaron su asistencia? Pampita, Leonardo Sbaraglia, Alberto Cormillot, Vicky Xipolitakis y Rodolfo Barilli.

Sin embargo, no todas las figuras que le gustaría tener en su ciclo se mostraron tan entusiasmadas por el llamado de su producción. "Hay muchos que yo sé que no creo que vengan”, expresó en diálogo con Clarín haciendo hincapié en Lilita Carrió y Jorge Lanata.

"Carrió no quiso, no pudo, no sé. Hace mucho no la veo en la televisión. Y Baby Etchecopar no quiere venir a PH”, reveló sin vueltas. Además, quiso despedirse remarcando qué piensa la producción antes de invitar a una figura.

"Se apunta a contar las mejores historias de cada uno. Las anécdotas, cosas cotidianas. Una radiografía de cada uno. Eso es el programa: una entrevista con varias personas al mismo tiempo que muchas veces termina dando algo emotivo. La intención de un programa que se llama Podemos Hablar también era justamente juntar políticos distintos, voces que pudieran debatir. Imposible, muy complicado de lograr", sentenció.