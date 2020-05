Andy Kusnetzoff reveló su propia fórmula del éxito: “Lo tengo comprobadísimo; hay que tener perseverancia y ser auténtico”

A poco de retomar el trabajo para estar cerca del público en medio de su lucha contra el cáncer de intestino que le detectaron semanas atrás, Fede Bal contó con la palabra de varias figuras del espectáculo. Y va por más.

Pese a que no suele dar muchas notas, Andy Kusnetzoff no quiso perderse estar en el segundo programa del hijo de Carmen Barbieri y habló de todo en una nota imperdible. Indagado por Pepe Ochoa, quien acompaña a Fede junto a Fer Metilli y Magui Sica todos los viernes a las 22 en Late el viernes (Radio Late 93.1) sobre algún consejo para quienes recién están comenzando en radio y televisión, el invitado respondió: "Hay un montón de conductores y un montón de programas, y cada uno tiene su fórmula. Te puedo decir la que uso yo y la que a mí me resulta interesante, pero hay conductores más exitosos que yo que tienen otra fórmula", comenzó diciendo.

"Creo que la clave para el éxito es, por un lado, tener muchas ganas y mucha perseverancia. Creo que uno puede arrancar y frente a las dificultades, la mayoría dice 'me bajo, ya fue, esto no funciona'", añadió.

Y cerró hablando de su experiencia personal: "Pero si vos seguís sin tener garantías de que te va a ir bien, en un momento la cosa se da vuelta y empezás a encontrarlo, lo tengo comprobadísimo. Una de las cosas es la perseverancia, el laburo. Si trabajas mucho, podés sacar cosas muy buenas. Y después ser auténtico, ser vos, disfrutarlo. Si no te gusta lo que hacés, el oyente se da cuenta de que la estás pasando mal y no ve. Si el oyente te escucha disfrutar, va".