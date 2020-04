Andy Kusnetzoff se quebró por poder recibir a sus invitados en la cuarentena: "Tuve ganas de llorar todo el programa"

El último sábado se vivió una emisión cargada de emoción en PH Podemos Hablar, donde Andy Kusnetzoff volvió a recibir a sus invitados en persona tras algunas semanas en las que el conductor entrevistó a las figuras de forma virtual debido a la cuarentena.

Sobre el final del ciclo, luego de que Cris Morena contara por primera vez que sufrió abuso sexual y recordara con amor a Romina Yan, Andy se mostró muy movilizado.

“Voy a cerrar con un momento más arriba, emocional pero positivo. Cris me inspira eso. Para mí fue difícil hacerlo. Tal vez, la semana que viene volvemos a las pantallas, no lo sé. Trato de adaptarme, como todos ustedes”, arrancó diciendo.

"La pasé muy bien con ustedes y es algo que no podemos hacer. Yo no veo a mi familia, a mis padres, a mis amigos. Y hoy...”, dijo Andy y se le quebró la voz. G-plus

Y continuó: “Hay algo que disfruté mucho, que lo entendí recién y dije 'qué privilegio'. Porque la pasé muy bien con ustedes y es algo que no podemos hacer. Yo no veo a mi familia, a mis padres, a mis amigos. Y hoy...”, dijo y se le quebró la voz. Entonces, explicó el por qué de su emoción: “Me dio un poco de emoción porque sentí algo de lo familiar. Tuve ganas de llorar todo el programa”.

“Me gustó sentir la familiaridad de algo que antes era lo cotidiano y no lo apreciamos. Lo sentí como algo familiar. Gracias por venir, hoy son mi familia, mis amigos y todos los que no vemos”, cerró Andy y Santiago del Moro comentó sorprendido “¡Andy está llorando, no lo puedo creer!”.