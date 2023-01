Andrés Nara anunció su compromiso con una ex de Santiago Bal: "Nos vamos a tatuar los nombres"

A dos meses de haberse puesto de novio, Andrés Nara, papá de Wanda y Zaira, contó que se comprometerá con Alicia Barbasola en una fecha muy especial. El 14 de febrero, Día de San Valentín.

Además de aclarar que ya están pensando en convivir, Andrés reveló que están pensando en hacerse un particular tatuaje para sellar su inmenso amor.

"Estamos enamorados y nos vamos a tatuar los nombres en vez de anillos de compromiso". G-plus

"Por ahora no convivimos, pero estamos pensando en eso. No podemos dejar de estar juntos. Estamos enamorados y nos vamos a tatuar los nombres en vez de anillos de compromiso", cerró el mediático, en diálogo con PrimiciasYa.

Alicia Barbasola fue vinculada a Santiago Bal en 2017, cuando ella formaba parte de La gran revista de Mar del Plata.

ANDRÉS NARA PASÓ NAVIDAD CON WANDA, APUNTÓ CONTRA MAURO ICARDI Y BANCÓ A MAXI LÓPEZ

No podían faltar las preguntas sobre el ¿ex? de Wanda. “Nosotros estamos en un contexto complicando con Mauro. No tengo nada contra él, pero nunca nos llevamos. Mi afecto era con Maxi López y no tanto con él, pero no tengo nada contra él”, diferenció, picante.

Cuando el cronista del ciclo de eltrece indagó en cuál era el estado sentimental de la mediática y el futbolista del Galatasaray fue rotundo. “Están separados”, afirmó.

“Lo que me importa es ella y que los chicos estén bien. A ella la veo feliz. Segura. Ella siempre fue muy segura”, señaló. “Las dos están muy bien. Son chicas muy seguras y siempre lo fueron”, concluyó.