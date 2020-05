Andrea Taboada reveló por qué terminó su amistad con Yanina Latorre: "Vos te mandaste una cag... conmigo"

Esta semana, lejos de su pose dura y combativa, Yanina Latorre rompió en llanto en Los Ángeles de la Mañana tras discutir fuerte con Karina Iavícoli y recibir picantes comentarios por lo bajo de Andrea Taboada.

Su angustia simultánea a la pelea se tradujo a su reciente combate con las "angelistas". Sin embargo su crisis venía hace tiempo y detonó ese día.

"¡Claro que fuimos amigas! Yo te banqué en muchas. en muchas, y no quiero dar detalles. Como tampoco quiero dar detalles sobre por qué estamos separadas". G-plus

"A mi familia le duele lo de Taboada, porque Taboada era mi amiga. Venía a mi casa. A toda mi familia le llama la atención el maltrato sistemático que recibo de ella. Eso fue lo que me angustió. A mi Iavícoli me chu... tres un huevos", explicó Yanina en Yanardos, las transmisiones en Instagram que hace cada noche con Lizardo Ponce.

"Hay una cosa que no pudimos hablar porque vos sos una persona que no puede reconocer sus errores. No podés ni siquiera pedir disculpas". G-plus

Involucrada en la contienda, pero sin poder argumentar su cambio de actitud con Latorre en LAM, Andrea Taboada hizo un contundente descargo en la red social del programa de Ángel de Brito en el que reveló el motivo del fin de su amistada con Yanina.

"Vos te mandaste una cagad... conmigo. Yo te dije que estaba triste por eso y no lo podés reconocer. No hay un plan sistemático para atacarte". G-plus

"En primer lugar yo no insulté a nadie, no soy de insultar. Nunca lo hice, Latorre. Nunca te insulté. Siempre te has considerado una mujer que se banca todas, que se banca muchas y te bancaste muchas. Pero uno a veces discute, yo tengo mi opinión, vos tenés la tuya. Eso no se llama ataque, se llama pensar distinto. ¡Y claro que fuimos amigas! Yo te banqué en muchas. En muchas, muchas, y no quiero dar detalles. Como tampoco quiero dar detalles sobre por qué estamos separadas. Porque hay una cosa que no pudimos hablar porque vos sos una persona que, para mí, no puede reconocer sus errores. No podés ni siquiera pedir disculpas. Vos te mandaste una cagada conmigo. Yo te dije que estaba triste por esa cagada y no lo podés reconocer. No hay un plan sistemático para atacarte. No tendría ningún sentido. Es eso. Vos hablás en las redes. Yo no te contesto en ninguna red. Yo trabajo en LAM... Y cuando Evelyn (Von Brocke) te estaba traicionando, todas salimos a defenderte y a bancarte. Y lo volvería a hacer, por vos y por otra compañera. Recordá: yo hablo solamente en LAM".