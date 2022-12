Andrea Taboada estalló contra Fernanda Iglesias en vivo: "¿Querés venir a pegarme como hiciste la otra vez?"

En 2016 Fernanda Iglesias y Andrea Taboada protagonizaron un fuerte momento cuando la primera le dio una cachetada en pleno aire de Nosotros a la mañana. El tiempo pasó, las periodistas volvieron a coincidir en LAM y el jueves tuvo un coletazo de aquel conflicto. ¡Y fue muy picante!

Andrea se molestó porque Fernanda la interrumpió mientras daba información sobre el escándalo de Rodrigo de Paul, Camila Homs y Tini Stoessel. “Si me dejás terminar, voy a poder terminar la oración y ahí se va a entender”, se despachó, muy molesta.

“¿Te enojaste?”, la cruzó la otra “angelita”, que contó que hará un radical cambio de su vida. “No, no. Simplemente te digo que me dejes terminar de hablar porque si me interrumpís… Si querés, vení y pégame como la otra vez”, se despachó con todo, recordándole el agresivo episodio desde hace 6 años.

ANDREA TABOADA SE DESPACHÓ CONTRA FERNANDA IGLESIAS Y LE RECORDÓ LA CACHETADA QUE LE DIO EN 2016

Fernanda:- Te enojaste mucho.

Andrea:- No, si querés vení y pegame un cachetazo como lo hiciste la otra vez.

F:- Dale, dale.

A:- Dale vos, yo no me olvido.

F:- Ay, te enojaste muchísimo.

A:- Sí, ¿querés venir a pegarme? ¿Para que me calle querés venir a pegarme como hiciste en Canal 13?

¡A fuegos cruzados!