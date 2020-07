Andrea Taboada contó el desubicado comentario de Mariano Iúdica cuando adelgazó: "Vamos, la cámara pide más"

La presión social por mantener una figura dentro de los exigentes (y absurdos) "estándares" de belleza es algo que se puso en discusión en el último tiempo, y el testimonio de Oriana Sabatini dio lugar a un profundo debate. A sus 24 años, la hija de Catherine Fulop y Osvaldo Sabatini reveló que sufrió de anorexia durante una década, y a partir de ahí fue el conductor de televisión Hernán Lirio quien posteó en Instagram que él también fue cuestionado por sus supuestos kilitos de más como forma de visibilizar que “a los hombres también les pasa”.

Entonces, Andrea Taboada acotó: “A Hernán lo rechazaron de un trabajo por eso, no lo contrataron. Lo desplazaron de un trabajo por ‘gordito’”. Acto seguido, la panelista de Los Ángeles de la Mañana expuso su propia mala experiencia: “Y me acuerdo de Mariano Iúdica, a quien no estoy juzgando. Recuerdo que hubo un momento en el que empecé a hacer más gimnasia y había adelgazado un poco, y Mariano me decía que estaba re bien, que le encantaba cómo estaba”.

Ahí, precisó: “Me decía ‘vamos, vamos, la cámara te pide más’. Me pedía que esté más delgada. No me lo decía mal, en ese momento esa era su mirada”.

Contemplativo, Ángel de Brito agregó: “Capaz que te lo decía con buena onda. Igual es Iúdica...”. Por eso, Andrea Taboada reflexionó sobre los dichos de Mariano Iúdica: “Yo no lo estoy criticando. Simplemente pongo el foco en la mirada de él, que me decía que la cámara me pedía que esté más flaca, y yo puedo comunicar tranquilamente con mis curvas. Puedo interactuar. (...) A mí me gustaría tener la panza chata, no voy a mentir”.