Andrea Rincón contó que entró a Gran Hermano ¡por Wanda Nara!: "La vi y dije 'acá estoy fallando'"

Esta semana, Andrea Rincón fue una de las famosas invitadas a Divina Comida, el nuevo ciclo de Telefe en el que las figuras se turnan recibir al resto de los comensales a disfrutar de una cena en su casa.

En la emisión del miércoles, Andrea sorprendió al hablar de su participación en Gran Hermano 2005, reality que la hizo saltar a la fama. Cuando la actriz mencionó que su papá había aparecido en los medios cuando ella estaba en GH, Nicole Neumann se sorprendió: “¿Vos estuviste en el reality?”.

"Wanda se subió a un Mini Copper y dijo ‘voy a mostrarles mi casa’. Era un piso en Puerto Madero. Yo desde la cama dije ‘acá estoy fallando yo’. ¡Si esta piba que no le da…!” G-plus

Y Andrea terminó contando el motivo que la llevó a participar: “Vi a Wanda Nara en la tele. Me pasó eso. No la conocía. Estaba en una fábrica bailando a la noche, se bajó de ahí, se subió a un Mini Copper y dijo ‘voy a mostrarles mi casa’. Era un piso en Puerto Madero”, contó revelando el rol de Wanda en su decisión.

“Yo me callé la boca, me fui a mi piecita de dos por dos en la pensión y desde la cama dije ‘acá estoy fallando yo’. ¡Si esta piba que no le da…!”, agregó, tirándole un palito a Wanda. Pero, rápidamente, Nicole e Iliana Calabró salieron en defensa de la esposa de Mauro Icardi: “¡Le re da!”, le retrucaron, remarcando la inteligencia de Nara.