Andrea Politti palpita el debut de Corte y Confección: "A Pachano lo veo complicado porque sabe mucho y Barbie Vélez es de contar historias"

En medio de la cuenta regresiva para que Andrea Politti regrese a la pantalla chica con Corte y confección, edición famosos (que se emitirá en febrero, de 16 a 18 por eltrece), la conductora analizó a los participantes y sorprendió con sus declaraciones.

“A mí lo que me preocupa del Tucu López, y lo digo sinceramente, es que él es fóbico a los botones y a mí me da cosa. Todo tiene botones. Lo que me gusta de esto es que hay personas que tienen fobias raras y está bueno que se hable de eso”, comenzó diciendo Politti, en diálogo con Agarrate Catalina, el ciclo que conduce Catalina Dlugi por La Once Diez.

“A Aníbal Pachano lo veo complicado, no porque le falte humildad sino porque sabe mucho. Ahí el jurado se las va a tener que ver negra, de todos los colores. A Pachu Peña no me lo imagino, pero tal vez ahí nos sorprenda. Te da más un carpintero que un costurero. Tengo la sensación de que es muy pícaro. Siento que me voy a divertir”, agregó.

"A Aníbal Pachano lo veo complicado, no porque le falte humildad sino porque sabe mucho. Ahí el jurado se las va a tener que ver negra, de todos los colores y Barbie Vélez siempre es garantía de que te va a contar una historia". G-plus

Continuando con su relató, remarcó: “A Anita Martínez y el Bicho Gómez, los amo. Yo pienso que me voy a divertir yo, van a ser un ‘zafarrancho’ terrible, ahí tenes creatividad al mil. A Fernanda Callejón y Ximena Capristo me las imagino como acá estoy yo, me las imagino fuertes, van a tener sus coach, que son ex participantes, van a tener un momento en que los van a guiar mucho y después les van a correr el banquito. A Callejón la veo como que está en el papel, está estudiando, haciendo sus capacitaciones. La creatividad es algo que tiene cada uno de forma diferente, de lo que vos aportás, de lo que sos con tu personalidad”.

Y cerró: “Barbie Vélez siempre es garantía de que te va a contar una historia. Ella es de abrir su corazón, de contar historias. Me parece bárbaro que se animen a hacer la experiencia, como Nora Cárpena, que tiene la trayectoria que tiene”.

¿Quiénes son las figuras que protagonizarán Corte y Confección Famosos? Nora Cárpena, Marcos “Bicho” Gómez, María Fernanda Callejón, Barbie Vélez, Ximena Capristo, Mario Guerci, Anita Martínez, “El Tucu” López, Aníbal Pachano, Adriana Salgueiro, Miriam Lanzoni y Pachu Peña.

Con respecto al jurado, Verónica de la Canal, Benito Fernández y Fabian Zitta seguirán en sus puestos; y Matilda Blanco será la coordinadora del taller.