Andrea Pietra conmovió al hablar de la adopción de su hija en Haití con Daniel Grinbank: "Nuestra historia de gran amor tiene mucho que ver con esto"

Muy agradecida por tener a su hija Stephanie en su vida, Andrea Pietra hizo memoria y rememoró cómo fue el intenso proceso de adopción que llevó adelante junto a su pareja, Daniel Grinbank, en Haití, país de origen de la nena.

"Mi historia de gran amor con Daniel tiene mucho que ver con esto. Estábamos haciendo Agosto con Norma Aleandro y un gran elenco. Dani viajó a conocerla y llevar los papeles. Cuando llega a Haití nadie lo fue a buscar, era todo un desastre porque había pasado el terremoto. Va una semana, está en un orfanato sin nada... Terminó durmiendo en el piso, sin comida, sin poder bañarse ni tener agua caliente”, recordó Andrea, angustiada, en PH Podemos Hablar (Telefe).

En ese punto, reveló que tuvo que contarle a Norma Aleandro de su adopción para evitar malos entendidos: "Como yo no contaba que estaba adoptando, Norma un día me llama al camarín y me dice que estaba preocupada por mí. Yo decía que Daniel iba a Nueva York. Ella me preguntó por qué. ‘Norma, qué pensás que tiene una novia. Tiene una novia, pero en Haití’, le dije. Ahí le conté".

Entonces, entre risas afirmó que la llegada de la nena tiñó de ternura sus vidas y afianzó aún más el vínculo con su pareja. Tanto que ni siquiera evalúa la posibilidad de formalizar su relación casándose.

"Después de muchísimos viajes, cuando Daniel le quiere poner el apellido en Argentina no había jurisprudencia en donde la pareja de una concubina le pusiera el apellido a su hija adoptiva. Yo estaba casada con Fabián Vena. Me citó la jueza y me preguntó por qué no me quería casar. Era por cábala. Estábamos hace doce años juntos y yo veía parejas de quince que se casaban y se separaban”, cerró, divertida y agradecida por este feliz presente en familia.